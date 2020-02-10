فيلم «1917» يحصد ثانى جوائز حفل الأوسكار 2020

حصل الفيلم التاريخي 1917 من خلال المصور روجر ديكنز صاحب الـ70 عامًا على ثاني جوائز العمل، بعدما حصل على جائزة أفضل تصوير سينمائي، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 المقام على مسرح دولبي.كما حصل العمل من خلال الثنائي مارك تايلور وستيورت ويلسون على جائزة أفضل "SOUND MIXING " عن نفس العمل.وأعلنت القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.