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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير «التعليم»: مستوى الطلبة الحقيقي 20%

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:29 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من تطبيق نظام التعليم الجديد على طلبة أول ثانوي في سبتمبر 2018، مساعدة الطلاب في اكتساب بعض المهارات الحقيقية قبل دخول الجامعة ليستفيدوا في الجامعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ما يحدث لم يكن له علاقة بالتعليم، وضروري للأولاد والمجتمع للتأكد من فهم الأولاد، وقررنا أن يكون أولى وثانية ثانوي وبداية ثالثة ثانوي، للتمرس على هذا النوع من تحقيق المهارات".

ولفت إلى أن مايو الماضي نسب النجاح كانت قليلة جدًا بنسبة 20%، وهذا هو المستوى الحقيقي للطلبة التي كانت تحصل على 80%، مردفَا: "رفعنا نسبة النجاح من 20% إلى 90% لأن الطلبة ليس لهم ذنب، ولا نريد معاقبتهم، وإنما نريد تدريبهم وتحسين مهارتهم، وهو ما حدث بالفعل، فالخبر السعيد بعد مايو 2019، أن أول امتحان نسبة النجاح في متوسط الأداء في المواد كلها بين 60% و70%".

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