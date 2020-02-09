الباز لـ مشايخ السلفيين: ليس كل حديث بين رجل وامرأة تخطيط لعلاقة غير شرعية

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فتوى الداعية السلفي حاتم الحويني نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني، بتحريم تواصل النساء والرجال عبر جروبات التواصل الاجتماعي حتى لو كانوا أقارب ومن عائلة واحدة.وقال الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "مشايخ السلفيين يجب أن ينزلوا لأرض الواقع، ويواكبوا التطور"، مضيفًا: "لو علم السلفيين ما يحدث على جروبات الواتس لأصيبوا بالعقم".وتابع أن مشايخ السلفيين يجب أن يفترضوا النية الحسن ولا يصنفون أي حديث بين رجل والمراة على أنه تخطيط لعلاقات غير شرعية.