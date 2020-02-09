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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«أغرب فتاوى السلفيين».. تحريم الشات بين الرجال والنساء حتى في الخير

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:11 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، الضوء على الفتاوى السلفية الغريبة، والتي تكشف أن الدعاة السلفيين خارج الزمن والحياة والتطور.

وعرض الباز خلال البرنامج فتوى غريبة لداعية سلفي يُدعى مسعد أنور، والذي يحرم الشات بين الرجل والمرأة حتى لو كان التواصل من باب البر والخير.

وقال الداعية: "هذا الأمر لا يجوز، فكم من بيوت خربت عن طريق الصداقات التي تمت عبر الشبكة العنكبوتية"، ورد الباز أن الحياة عند هؤلاء الدعاة تُقاس بالمعايير الجنسية فأي رجل يتحدث مع سيدة فيكون الأمر لديهم هو حديث في الجنس.

وواصل أن النكتة في الموضوع أن مسعد أنور حرم تواصل السيدة مع أي شخص إلا المشايخ لو رغبت في سؤالهم عن أمر شرعي، مضيفًا: "أن هذا الداعية لا يعي أن كثير من المشايخ زلت أقدامهم بسبب تواصلهم مع السيدات".

وطالب الباز مشايخ السلفية بالنزول لأرض الواقع وألا ينغلقوا على أنفسهم، مضيفًا: "لا يصح أن يكون معنا أشخاص تعيش في عام 2020 وعقولهم ما زلت في القرن السابع الهجري".

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