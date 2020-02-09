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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية اليمنية: «الحوثي» يستغل التزام الحكومة باتفاق الحديدة

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:42 م
الحوثيون
الحوثيون
وكالات
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قالت الخارجية اليمنية إن ما وصفته باستغلال جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية للاتفاق الخاص بمدينة الحديدة يحتم إعادة النظر بالاتفاق، متهمة كذلك المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب ممارسات غير مسؤولة للتهرب من اتفاق الرياض.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية قال وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال استقباله سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن، إن "استمرار استغلال مليشيا الحوثي لالتزامنا باتفاق الحديدة، وللتهدئة من الأشقاء في السعودية، لتغذية حربها العبثية، يهدد بنسف جهود السلام، ويحتم علينا إعادة النظر في موقفنا تجاه الاتفاق الذي أصبح لا جدوى منه ويعمل فقط على تشجيع استمرار الحوثيين في حربهم على الشعب اليمني"، على حد تعبيره.

وتابع "الحضرمي"،"لا زلنا نعول على الجهود الحثيثة والدور الضامن لأشقائنا في المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض، ونتطلع إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العراقيل والممارسات غير المسؤولة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي "، مضيفا " اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تراجع عنها، ويجب على المجلس الانتقالي معرفة أن استمرار رفضه وتهربه وعرقلته المفضوحة وغير المبررة لن تجدي نفعا، كما نحذر من تبعات استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة التي تكشف النية المبيتة لإفشال اتفاق الرياض".

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثى" توصلتا في جولة مفاوضات السلام في السويد، في ديسمبر2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إضافة إلى اتفاقية لتبادل الأسرى وتحسين الوضع في تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.

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