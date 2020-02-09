الكنيسة توثق عظة البابا تواضروس عن «النعمة» على «ساوند كلاود»

وثق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة، العظة الأخيرة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على موقع الصوتيات" ساوند كلاود".وحملت العظة الأخيرة عنوان "النعمة وصورها بسفر يونان "، والتي ترأسها قداسة البابا تواضروس بكنيسة "السيدة العذراء مريم والأنبا رويس" بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيدز