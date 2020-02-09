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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

علا جونسون تشارك فى أسبوع الموضة بنيويورك 2020

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:53 م
علامة علا جونسون
علامة علا جونسون
شيماء دهب
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أطلقت علامة علا جونسون مجموعة مجوهرات موسعة إلى حد كبير تصنعها مع مجموعات النساء في كينيا بأسبوع الموضة بنيويورك 2020، إلى جانب عدد من التصميمات المختلفة.

وتؤمن خورشيد بمقولة المهندس المعماري والمصمم الفرنسي الرائد في القرن العشرين، شارلوت بيرياند، الذي اعتقد أن التصميم الجيد صنع لحياة أفضل، فكانت طريقة التفكير هذه ظاهرة في مكان العرض.

تصميمات متناغمة
ووفقًا لموقع nytimes، سارت التصميمات بشكل متناغم تحمل العديد من الألوان النابضة بالحياة، والتي تتميز بوجود عناصر متوازنة مع عناصر أكثر تنظيمًا، لطالما ارتبطت جونسون بطعمها البدوي في المطبوعات.
وكان قد أطلقت لونج تشاب تصاميم رائعة لشتاء 2020، خلال أسبوع نيويورك للموضة، وتميزت التصاميم بالخط الأنثوي وبألوان الفوشيا والأسود والأبيض والعسلي، وسادت الفساتين القصيرة والتنانير التي تشبه قصة الجرس، واستعان المصمّم بالقماش اللاميه وركز على لعبة الحجام.

موعد انطلاق أسبوع الموضة
انطلق أسبوع الموضة بنيويورك ليكشف عن أحدث الأزياء المُصممة لعام 2020، من قبل أشهر مصممى الأزياء حول العالم، فنحن على موعد مع واحد من أشهر أسابيع الموضة الرئيسية، الذى من خلاله تتشكل أحدث صيحات الموضة.

وبدأ أسبوع الموضة بنيويورك، الجمعة 7 فبراير ويستمر حتى الأربعاء 12 فبراير، ليقدم أحدث مجموعات الأزياء فى عالم الموضة، إذ يتميز بزخم كبير لعروض الأزياء، التي تبدأ على مدار الساعة من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 9:00 مساءً، بتوقيت مدينة نيويورك.

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