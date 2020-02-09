علا جونسون تشارك فى أسبوع الموضة بنيويورك 2020

أطلقت علامة علا جونسون مجموعة مجوهرات موسعة إلى حد كبير تصنعها مع مجموعات النساء في كينيا بأسبوع الموضة بنيويورك 2020، إلى جانب عدد من التصميمات المختلفة.وتؤمن خورشيد بمقولة المهندس المعماري والمصمم الفرنسي الرائد في القرن العشرين، شارلوت بيرياند، الذي اعتقد أن التصميم الجيد صنع لحياة أفضل، فكانت طريقة التفكير هذه ظاهرة في مكان العرض.تصميمات متناغمةووفقًا لموقع nytimes، سارت التصميمات بشكل متناغم تحمل العديد من الألوان النابضة بالحياة، والتي تتميز بوجود عناصر متوازنة مع عناصر أكثر تنظيمًا، لطالما ارتبطت جونسون بطعمها البدوي في المطبوعات.وكان قد أطلقت لونج تشاب تصاميم رائعة لشتاء 2020، خلال أسبوع نيويورك للموضة، وتميزت التصاميم بالخط الأنثوي وبألوان الفوشيا والأسود والأبيض والعسلي، وسادت الفساتين القصيرة والتنانير التي تشبه قصة الجرس، واستعان المصمّم بالقماش اللاميه وركز على لعبة الحجام.موعد انطلاق أسبوع الموضةانطلق أسبوع الموضة بنيويورك ليكشف عن أحدث الأزياء المُصممة لعام 2020، من قبل أشهر مصممى الأزياء حول العالم، فنحن على موعد مع واحد من أشهر أسابيع الموضة الرئيسية، الذى من خلاله تتشكل أحدث صيحات الموضة.وبدأ أسبوع الموضة بنيويورك، الجمعة 7 فبراير ويستمر حتى الأربعاء 12 فبراير، ليقدم أحدث مجموعات الأزياء فى عالم الموضة، إذ يتميز بزخم كبير لعروض الأزياء، التي تبدأ على مدار الساعة من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 9:00 مساءً، بتوقيت مدينة نيويورك.