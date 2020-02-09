تجديد حبس المتهم بدهس ضابط مرور وسط البلد

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس المتهم بدهس الضابط عمرو محارب، من إدارة المرور بوسط البلد، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وجاء في التقرير الطبي الوارد عن المستشفى أن المجني عليه خضع لعمليتين جراحيتين، وأصيب بكسر في منطقة الحوض، وخلع في الكتف الأيسر.كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على السائق الذي دهس ضابط مرور خلال هروبه من المطاردة بمنطقة وسط البلد بعابدين، بعد أن حاول استيقاف سيارة "سوزوكي" مخالفة.