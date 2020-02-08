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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة مديرة مدرسة فرحت بموت نجم سلة أمريكي

السبت 08/فبراير/2020 - 08:36 م
كوبي براينت
كوبي براينت
محمد عمر
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استقالت مديرة مدرسة ثانوية في واشنطن أعربت عن سرورها بوفاة نجم السلة الأمريكي كوبي براينت الذي مات الشهر الماضي هو وابنته في حادث تحطم مروحية كانت تلقهما.

وتلقت ليزا سيجكورا المديرة السابقة لمدرسة كاماس الثانوية تهديدات بعد نشرها تعليقا عبر صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه إن كوبي برايت كان يستحق الموت ووصفته بـ"المغتصب"، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت صحف محلية أمريكية إن ليزا سيجكورا حذفت المنشور واعتذرت في بيان مكتوب وقالت إن ما قامت به كان أمر غير لائقا بحق نجم السلة الراحل.

فيما أعلن جيف سنيل المسؤول بمدرسة كاماس استقالة ليزا سيجكورا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة من منصبها

وأضاف "قبلت استقالة الدكتور سيجورا كمدير لمدرسة كاماس الثانوية، من الواضح أن فقدان مدير المدرسة خلال العام الدراسي بهذه الطريقة أمر صعب للغاية".

وقالت سيجورا في بيان إنها قدمت استقالتها من منصبها لأن الطلاب والموظفين يستحقون أن يكون لديهم بيئة تعليمية خالية من الاضطراب.

وقتل براينت وابنته جيانا وسبعة آخرون جراء تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا في 26 يناير الماضي، ويعتبر من أهم لاعبي كرة السلة في الولايات المتحدة.

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