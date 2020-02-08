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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس السائق المتهم بدهس ضابط في وسط البلد

السبت 08/فبراير/2020 - 02:13 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمر المستشار أمجد المنوفي، رئيس نيابة عابدين، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، بحبس السائق المتهم بدهس ضابط مرور في منطقة وسط البلد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السيارة مرتكبة الواقعة.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق دهس ضابط مرور خلال هروبه من مطاردة بمنطقة وسط البلد بعابدين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا بوجود مصاب بأحد الشوارع بمنطقة عابدين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين إصابة الرائد عمرو محارب، ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة، بكسور وكدمات، خلال محاولته استيقاف سيارة سوزوكى، فدهسه قائدها ولاذ بالفرار، وقام رجال الأمن بمساعدة الأهالي في مطاردة السيارة وضبط السائق، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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