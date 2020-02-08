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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«خناقة الأجير والأراجوز» وجرائم دعاة السلفيين فى «٩٠ دقيقة» الليلة

السبت 08/فبراير/2020 - 11:23 ص
محمد الباز
محمد الباز
هدير شعراوي
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يكشف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" ومقدم برنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، عددًا من الملفات والقضايا، على رأسها خناقة الخونة والأُجراء محمد ناصر وباقي مذيعي الإخوان، مع يوسف حسين "أراجوز قطر"، مقدم برنامج "جو شو"، وكذلك تفاصيل صعود السلفيين على منابر مساجد الأوقاف في المحافظات، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

ويكشف الباز عن تفاصيل تصاعد الخلافات بين أجراء جماعة الإخوان الإرهابية، بعد مطالبة المذيعين محمد ناصر ومعتز مطر وهشام عبدالله بإيقاف عرض برنامج "جو شو"، الذي يقدمه الإخواني يوسف حسين، على شاشة قناة "العربي"، التابعة للتنظيم الدولي، بعد تطاول الأخير عليهم.

كما يكشف الباز "لماذا طلب الأجراء وعلى رأسهم محمد ناصر، من إبراهيم منير، أمين عام التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، إيقاف برنامج "جو شو" لعمله على هدم إعلام الإخوان، خاصة بعد حلقة الأخير التي شن فيها هجومًا شرسًا على ناصر وكل إعلاميي الجماعة، الذين وصفهم بأنهم فشلة؟"، ولم يكتفِ ناصر بالشكوى بل وصل إلى حالة من التدني الأخلاقي، من خلال سب حسين، الشهير بـ"جو شو"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ووصفه بـ"الفلاح الجربان"، متوعدًا بإهانته حال حدوث أي لقاء بينهما.

كما يواصل الإعلامي محمد الباز، كشف جرائم دعاة السلفيين المؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد صعود عدد منهم على منابر المساجد في عدد من المحافظات، ومنهم حازم شومان داعية منصة رابعة وغيره من السلفيين، وكيف ستتعامل وزارة الأوقاف معهم.

ويناقش الباز عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام محليًا ودوليًا، وعلى رأسها ماذا قدمت الدولة لأبنائها في الداخل والخارج لمواجهة فيروس كورونا، والعائدين من اليمن، وأهالي عزبة الهجانة.

ويستضيف الإعلامى محمد الباز، عالم الكيمياء المصري، الدكتور سعد السيد حسن، في حوار خاص، ليكشف لأول مرة كيف استفادت البحرية الأمريكية من أبحاثه في المستشعرات في تقييم مارينز بالأسطول السادس، ورؤيته وروشتة إنقاذ البحث العلمي والأكاديمي في مصر والوصول به للعالمية، وأسراره الذي كتبها عن ثورة 25 يناير، ولجنة تقصي الحقائق الذي كان عضوًا بها حول مقتل المتظاهرين.

كما يُجيب عن "لماذا اختار العودة لمصر رغم العرض الأمريكي له بالبقاء والحصول على الجنسية؟، وكيف يرى الجدل حول فيروس كورونا والموقف المصري مما يحدث حولنا في العالم؟".

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