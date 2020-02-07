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أيام زمان

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:46 م
أحمد رمزي _ فاتن
أحمد رمزي _ فاتن حمامة
وائل توفيق
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كتب عاطف سالم في مذكراته، أنه في الوقت الذي كان يعل مساعدًا للمخرج يوسف شاهين في فيلم "صراع في الميناء"، كان هناك مشهد بين الفنان عمر الشريف والفنان أحمد رمزي، حيث يقوم الأول بضرب الثاني، وتأتي الفنانة فردوس محمد "والدة" الثاني في الفيلم، وتخلصه منه، أي من ضربات عمر الشريف المبرحة.
طرأت فكرة على "عاطف" أن يوقع بين الفنانين عمر الشريف وأحمد رمزي ليظهر المشهد أكثر واقعية، وكان "الشريف" آنذاك متزوجًا من الفنانة فاتن حمامة بطلة "صراع في الميناء" أيضًا.
قال "سالم" للفنان عمر الشريف أنه يشعر بشيء من أحمد رمزي تجاه "فاتن"، فقد رآه يغازلها، فثارت الغيرة في قلب عر الشريف.
عندما دارت الكاميرا لتصوير المشهد، أنهال "عمر" بالضرب على "رمزي" الذي عاد لمياه الميناء ليصرخ من الألم، ولم تتوقف الكاميرا وسط دهشة الجميع، لأن عمر الشريف أخذ فاتن حمامة وغادر مكان التصوير، هنا قال المخرج يوسف شاهين"ستوب".
حاول "رمزي" الاستفسار عن الضرب المبرح من عمر الشريف والقسوة التي لاقاها منه في المشهد، لم يستطع معرفة السبب إلى أن اعترف لهما عاطف سالم بالحيلة التي لجأ إليها لتصوير المشهد.

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