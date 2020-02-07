كارمن سليمان ترقص فى حفل زفافها (فيديو)

عرض برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» مقطع فيديو مسجل لحفل زفاف المطربة كارمن سليمان على زوجها الملحن مصطفى جاد.وشهد حفل الزفاف فقرة راقصة بين كارمن وزوجها، كما أدت الفنانة إحدى الأغنيات خلال حفل الزفاف.وتستضيف منى الشاذلي الفنانة لأول مرة بصحبة زوجها، للحديث عن حياتهما وكواليس الكليب الناجح «بصاتك».