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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حرائق وانفجارات بموقع للجيش التركي في إسطنبول

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:13 م
إسطنبول
إسطنبول
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نشب حريق ضخم بعد انفجار هز موقع لقوات مشاة الجيش التركي، في منطقة توزلا التابعة لمدينة إسطنبول.

وغرد موقع ديلي صباح التركي على صفحته بموقع التواصل "تويتر": "أصوات انفجارات ونشوب حريق في موقع لمشاة الجيش التركي بمنطقة توزلا في مدينة إسطنبول وطواقم الدفاع المدني تتجه للمكان".

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