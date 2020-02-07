حرائق وانفجارات بموقع للجيش التركي في إسطنبول
الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:13 م
نشب حريق ضخم بعد انفجار هز موقع لقوات مشاة الجيش التركي، في منطقة توزلا التابعة لمدينة إسطنبول.
وغرد موقع ديلي صباح التركي على صفحته بموقع التواصل "تويتر": "أصوات انفجارات ونشوب حريق في موقع لمشاة الجيش التركي بمنطقة توزلا في مدينة إسطنبول وطواقم الدفاع المدني تتجه للمكان".
وغرد موقع ديلي صباح التركي على صفحته بموقع التواصل "تويتر": "أصوات انفجارات ونشوب حريق في موقع لمشاة الجيش التركي بمنطقة توزلا في مدينة إسطنبول وطواقم الدفاع المدني تتجه للمكان".