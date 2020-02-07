حرائق وانفجارات بموقع للجيش التركي في إسطنبول

نشب حريق ضخم بعد انفجار هز موقع لقوات مشاة الجيش التركي، في منطقة توزلا التابعة لمدينة إسطنبول.وغرد موقع ديلي صباح التركي على صفحته بموقع التواصل "تويتر": "أصوات انفجارات ونشوب حريق في موقع لمشاة الجيش التركي بمنطقة توزلا في مدينة إسطنبول وطواقم الدفاع المدني تتجه للمكان".