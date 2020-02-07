آمنة نصير: «أمينة» ماتت.. وبنات اليوم «مناكفات»

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الشباب فى هذا العصر يحتاج إلى تأهيل، وإننا جميعًا بمختلف تخصصاتنا ومؤهلاتنا يجب أن نشارك في هذا لتوعية الشباب.وأضافت خلال لقاء ببرنامج «الجمعة فى مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» في معرض حديثها عن مبادرة «وضع ضوابط مسبقة قبل الزواج»، أن بنت اليوم تحتاج إلى شاب من طراز اليوم ويعرف كيف يتعامل معها، حيث إن بنت اليوم أصبحت «مناكفة» وأمينة التي تستمع لكلام سي السيد ماتت، مشيرة إلى أن سيكولوجية سي السيد ما زالت موجودة عند الكثير من رجال اليوم.ولفتت نصير، إلى أنه رغم ارتفاع المستوى التعليمي للرجال، إلا أن ذلك لم يغير كثيرًا فى تعاملاتهم مع الزوجات، معلقة: «الشهادات شيء والموروثات والعادات شيء آخر».