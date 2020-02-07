«كيف نستغل مواردنا الطبيعية».. محاضرة بثقافة الأقصر

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "كيف نستغل مواردنا الطبيعية لنمو الاقتصاد" تحدث فيها محمد حمدي بيومي عن كيفية استغلال الموارد الطبيعية بالطرق التي تديرها المجتمعات من أجل بقاء وتطور المجتمعات؛ يأتى ذلك ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر.أقيمت بقاعة مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكى وأختيار إحدى كتب المكتبة كتاب بعنوان "النيل "الذى يعتبر من أطول أنهار العالم وتقديس المصريين القدماء له وحضارة وادى النيل، وكذلك أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي عن "كتاب سلوكياتي" ناقش فيها بعض السلوكيات الإيجابية التي يجب أن نتبعها والسلبية التي يجب علينا تجنبها.اختتم قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة الخط العربى والتكريم المتميز لجميع الدارسين بالقصر لعدد ٤٥ متفوق بحضور آمال عبد العال مدير إدارة المواهب بإدارة الأقصر التعليمية، بينما عرض القصر أفلام كرتون للأطفال بتجمع سكني بالمنشأة، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة دورى ثقافي بين أبناء قرية الرياينة داخل المكتبة.يستمر قصر ثقافة الأقصر فى تنفيذ ورشة أشغال يدوية نسيج النول للمدربة عزة محمد، وتم فيها عمل سجادة كليم، وذلك بمركز التكوين المهني، بينما نظم قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة أشغال يدوية وذلك بأكاديمية الطفل المبدع، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية رسومات غلاف كتاب للمدربة هند مصطفى، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر قام الأطفال برسم أشكال مختلفة أستخدم فيها الألوان الخشب وأقلام الرصاص تدريب ولاء جابر عبدالله، كما أقام قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم وتشكيل مجموعة من المسكات وكذلك مقلمات مكتب بقاعة الأنشطة بالقصر.