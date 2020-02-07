رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كيف نستغل مواردنا الطبيعية».. محاضرة بثقافة الأقصر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:39 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
طباعة
عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "كيف نستغل مواردنا الطبيعية لنمو الاقتصاد" تحدث فيها محمد حمدي بيومي عن كيفية استغلال الموارد الطبيعية بالطرق التي تديرها المجتمعات من أجل بقاء وتطور المجتمعات؛ يأتى ذلك ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر.

أقيمت بقاعة مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكى وأختيار إحدى كتب المكتبة كتاب بعنوان "النيل "الذى يعتبر من أطول أنهار العالم وتقديس المصريين القدماء له وحضارة وادى النيل، وكذلك أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي عن "كتاب سلوكياتي" ناقش فيها بعض السلوكيات الإيجابية التي يجب أن نتبعها والسلبية التي يجب علينا تجنبها.

اختتم قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة الخط العربى والتكريم المتميز لجميع الدارسين بالقصر لعدد ٤٥ متفوق بحضور آمال عبد العال مدير إدارة المواهب بإدارة الأقصر التعليمية، بينما عرض القصر أفلام كرتون للأطفال بتجمع سكني بالمنشأة، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة دورى ثقافي بين أبناء قرية الرياينة داخل المكتبة.

يستمر قصر ثقافة الأقصر فى تنفيذ ورشة أشغال يدوية نسيج النول للمدربة عزة محمد، وتم فيها عمل سجادة كليم، وذلك بمركز التكوين المهني، بينما نظم قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة أشغال يدوية وذلك بأكاديمية الطفل المبدع، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية رسومات غلاف كتاب للمدربة هند مصطفى، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر قام الأطفال برسم أشكال مختلفة أستخدم فيها الألوان الخشب وأقلام الرصاص تدريب ولاء جابر عبدالله، كما أقام قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم وتشكيل مجموعة من المسكات وكذلك مقلمات مكتب بقاعة الأنشطة بالقصر.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

منذ يوم

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

هزيمة تاريخية ورد اعتبار.. ماذا يفعل كارتيرون في مواجهة الترجي؟ (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا تغير في صفوف صن داونز عن مباراة الخماسية؟

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراسة: الرجال ذوي الشعر الأشيب أكثر جاذبية للنساء

«الطاقة الذرية» تدعم استخدام التكنولوجيا النووية لتشخيص وعلاج السرطان

روسيا تزعم تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

«التوازن بين المدخلات الثقافية الدولية والقومية».. محاضرة بثقافة الأقصر

«الإرهاب والتطرف وجهان لعملة واحدة».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

«كيف نستغل مواردنا الطبيعية».. محاضرة بثقافة الأقصر

مدحت صفوت يبحث عن «المسكوت عنه عند ابن رشد».. الثلاثاء