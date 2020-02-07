السيسي يقبل رأس بائعة متجولة ويأمر بتوفير محل لها وعلاجها (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة.وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أمر باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، ووجه بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية، وقوبل بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة.وأضاف المتحدث الرسمي، أنه أثناء مرور الرئيس السيسي تصادف وجود إحدى المواطنات من الباعة الجائلين وأمر بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذلك أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها، كما وجه بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري.وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات وانتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.