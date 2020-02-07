محاولة تهريب 269 قطعة آثار من 3 عصور تاريخية (فيديو)

ألقت مباحث شرطة سياحة وآثار المنيا القبض على شخص بحوزته 269 قطعة أثرية تعود إلى 3 عصور.وتمثلت المسروقات، حسب ما ذكره فيديو على قناة "الدستور" باليوتيوب، في: 26 تمثالا، بأشكال وأحجام مختلفة من الجرانيت والنحاس والفيانس، تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، 17 تميمة من الفيانس والحجر الجيري ترجع للعصر الفرعوني، 226 عملة نحاسية وبرونزية جميعها ترجع للعصرين اليوناني والروماني.وأكد مفتشو الآثار أثريتها وخضوعها لأحكام قانون الآثار، واعترف المتهم بحيازة الآثار بقصد الاتجار، وتصل العقوبة المتوقعة إلى السجن المشدد، وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.