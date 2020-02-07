الراقصة «فراولة» تتنازل عن اتهام «كفتة» باغتصابها: شهادة سعد الصغير تكشف التفاصيل

حصلت الدستور على تفاصيل تحقيقات النيابة الخاصة بالمحضر رقم 1906 جنح قسم شرطة العجوزة بتاريخ 19 يناير 2020، باتهام الراقصة الشرقية "فراولة" لأحد الأشخاص باغتصابها وسرقتها وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة.وتضمنت المستندات شهادة الفنان الشعبي سعد الصغير أمام النيابة حول معلوماته عن الواقعة.بدأ التحقيق مع المدعوة السيدة محمد العيسوي السيد الشهيرة بـ"فراولة،21 سنة راقصة شرقي، مقيمة في منطقة المنيل مصر القديمة.وقررت في أقوالها أمام النيابة: "اللي حصل اني بشتغل رقاصة في المحلات وكنت في أحد الملاهي الليلية" وتقابلت مع زبون اسم شهرته "ك. ا" وكان بيجيب معاه أصحابه ويقعدوا في المحل وحاول كذا مرة يعمل معايا علاقة عاطفية ولكن أنا رفضت وهددني كذا مرة في التليفون وأرسل لي رسائل إنه هيأذيني".وأضافت: وانا ماشية في الحسين ومعايا اللبيسة بتاعتي ورايحة أركب عربيتي لقيته هو وأصحابه بعربيته وطلب يتكلم معايا بالراحة روحت معاه راح هددني وركبني العربية أنا واللبيسة بتاعتي "فاطمة. ح". وصديقه شخص يدعى "ح. سوسته" راح ساق عربيتي وكان يوجد شخص ثاني اسمه " ش. الطيار" كان معانا وطلع بنا على شقة في عمارات العرايس في شارع السودان وطلعنا الشقة هناك ونزل "شريف" جاب "أفيزات".وواصلت: دخلنا الشقة لقيت مصطفى صاحبه موجود بالشقة ثم أخذوا مننا كل اللي معانا ومضوني وبصموني على إيصالات أمانة وعقود وورق معرفشي فيه إيه وبعد كدة كتفوني بالافيز و" ك.أ" صاحب شركة نام معايا بالعافية ووضع الموبايل على شنطة علشان يصورني وأنا نايمة معه وكلهم كانوا موجودين في الصالة ثم نام معي مرة أخرى وبعد كدة تركني وهددني لو عملت محضر هيفضحني ويحبسني وهو دا اللي حصل".وذكرت المجني عليها أن المتعلقات الخاصة بها والتي تمت سرقتها عبارة عن "هاتفين محمول"آي فون إكس ماكس، سامسونج" وحددت أرقام الشريحتين، وأضافت تم الاستيلاء على بطاقتي ورخصة العربية والقيادة وخمسة آلاف جنيه وعقد إيجار شقة سكني ومتعلقات أخرى.وقالت عدد الإيصالات التي أجبرت على توقيعها هي دفترين إيصالات أمانة كل دفتر فيه حوالي عشر أو اثني عشر إيصال أمانة وأوراق كثيرة شكلها عقود معرفشي مضمونها علشان كان بيجيبها ويهددني بمطواة.أقوال المتهم أمام النيابةبحسب المستندات تم القبض على المتهم وقال في التحقيق إن اسمه "رمضان.ق"،47 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بالمقطم وإن اسم شهرته "كفته".وقال في أقواله: "كنت في الحسين وفراولة كانت معايا والشغالة وهي مراتي بزواج عرفي ورحنا للشقة في مساكن العرائس ومحصلشي أي حاجة من اللي قالت عليها".أضاف رمضان: "كل اللي حصل انني وهي معايا والشغالة داخل الشقة لقيت على تليفونها رسالة على الواتس مضمونها إنها متصورة مع شخص كذا صورة وكلام حب ولقيت سعد الصغير بعدها بيقول لها انتي فين وقرأت الرسائل بينهما ولقيت لها صور مع البعض فعاتبتها وسألتها عن الرسائل وبعدين تعديت عليها بالضرب بسبب كده.وأضاف: "هي مراتي ومن حقي اسألها وكملنا اليوم، وخلافي زي اي اثنين متزوجين وأثناء تواجدنا بالشقة كانت زعلانة، فأبلغتها أننا سننفصل قالت لي لا قلت لها مش هتنزل الشغل تاني وهي اعتذرت لي وأنا سامحتها وقالت لي على العلاقة اللي بينها وبين سعد الصغير إنها غلطانة وأنا كنت عايزاه يخليني أمثل بس ماكنتش رديت عليها في موضوع الشغل وجلسنا يومين كاملين لم نخرج من البيت وبعدها مشينا وقبل ما نمشي كلمني واحد صاحبي اسمه حسن.ب" وأنا كنت مصمم إننا نفصل ومش عايز اكمل معاها بس أنا قلتلها إنها ترجع لي الدهب بتاعي ومبلغ مالي 250 ألف جنيه وخاتمين الماظ وهي وافقت وتعهدت أمامنا إنها ترجع الحاجة وننفصل ومشيت وقالت إنها هترجع الحاجة.وفوجئت أنها عملت محضر علشان ماترجعش الحاجة وأنا تزوجتها علشان هي قالتلي إنها هتبطل شغل أنا كنت بحبها وشاهد على كلامي صاحب فندق الحسين و"حسن. ب" وسعد الصغير.وأضاف المتهم أنا عاوز أقول إن الست دي مراتي ومعايا ما يثبت ذلك وأنا كمان مدير أعمالها ومنتج لها وهي راقصة مشهورة ومعايا ما يثبت إنها متزوجة مرتين الأولى في سنة 2014، والثانية سنة 2017 وقالت إنها بكر رشيد وخلعت زوجها الثاني في يوم 30 11 2019 وإنها ملهاش حق الزواج من حد تاني إلا بعد العدة وإنها نصبت عليا وتزوجتني يوم 17 10 2019 وهي على ذمة واحد ثاني وأنا معرفشي ومعايا ما يثبت ذلك ولما علمت بذلك هي عملت كدة علشان تثبت انها مش متزوجاني.أقوال سعد الصغير في النيابةاسمي سعد محمود حنفي عبد العزيز الشهير بسعد الصغير،٥٠ سنة، فنان، أنا مليش صلة بالواقعة بس أنا عايز أشهد علشان أنا اتعرفت على السيدة محمد العيسوي الشهيرة بفراولة وحصل بيني وبينها حوار بسبب "كفتة"، أنا أعرفه علشان بيسهر في الكباريهات وأنا بشوفه واتعرفت على فراولة في فندق في الهرم علشان بترقص هناك وعرفتها منذ 15 يوم بينما المتهم أنا عارفه من زمان علشان بشوفه على علطول.وأضاف سعد خلال التحقيقات: "أنا عايز أقول إني عرفت فراولة في فندق حور محب وهي رمت نفسها عليا وأخدت التليفون بتاعي وقالتلي عايزة أرقص في ملاهي الهرم وكانت عايزاني أكلملها شركة إنتاج علشان تمثل، وبعدها بكذا يوم قالتلي إنها عايزه تقابلني وتقابلنا عند مطعم الحسين بتاع الكشري واتصورنا مع بعض وأيضا قالتلي إنها عايزه تمثل وقلتلها هشوف الموضوع ومشيت وتاني يوم لقيتها بتكلمني وبتقولي متكلمنيش تاني علشان متزوجة "كفته الفوال" روحت قفلت السكة.وأضاف: "كلمتني تاني قالت عايزه أشوفك رحنا قعدنا في كافيه اسمه باب الدول في سور نادي الترسانة وقالتلي أنا آسفه لما كلمتك كان كفته جنبي وشاف الصور وقعدت تدلع عليا وتقولي أنا عايزة أمثل وأنا قلتلها أنا مش عايز مشاكل ومشيت وبعدها كفتة كلمني في التليفون وشتمني وقلت له مكنتش أعرف إنها مراتك وخلصت المكالمة.واختتم أقواله: "أنا ذهبت لواحد اسمه حسن صاحب كفته وقلت له أنا مكنتش أعرف إنها مراته وفهمت التفاصيل وبعدها بكذا يوم لقيت حسن وكفته كلموني إنها عملت محضر وقالولي شكلها معاك قلت لهم والله ما أعرف حاجة ورحت لهم وكلمتها على تليفون اللبيسة بتاعتها واتفقنا إننا نحل الموضوع وتقابلنا وقلت لها رجعي له الدهب و250 الف ونحل الموضوع قالت لي أنا مش هرجع حاجة أنا بقالي أسبوع مبشتغلش وأنا لسه هاخد منه فلوس تاني ورجعت عرابين الشغل ولقيتها بتدلع عليا تعمل حركات غريبة تاني رحت سبتها ومشيت وده كل اللي حصل".تمت مواجهة المبلغة بأقوال المتهم والشاهد وقالت في التحقيق اللي حصل اني كنت موجودة مع "رمضان.ق" محمد وشهرته كفته في بيت واحد صاحبه اسمه "ش. الطيار" وكان معنا "ح. سوستة " والمساعدة بتاعتي واحنا قاعدين لقيته ضربني ودخلني الأوضة وطلع دفترين إيصالات أمانة وعقد احتكار وخلاني أمضي عليهم وأبصم غصب عني وبعد كدة مشيت وطلعت على القسم عملت محضر والكلام دا كان يوم 7 يناير 2020أضافت فراولة: "أنا عرفت كفته من المكان اللي بشتغل فيه واتعرفنا على بعض ونشأت بينا علاقة صداقة ثم تطورت بينا لعلاقة زوجية بموجب عقد عرفي في شهر ديسمبر 2019 وكان عمري في هذه اللحظة عشرين سنة وأنا مضيت على عقد الزواج بس مكنتش أعرف إيه دا وتاني يوم لقيت رمضان بيقولي انتي مراتي وجابلي شبكة وأنا وافقت وبدأت العلاقة الزوجية ولا يوجد شاهد على عقد الزواج وتم الزواج في كافيه بشارع جامعة الدول العربية بجوار فندق النبيلة.واستطردت: "بدأت بينا المشاكل علشان أنا كنت عايزة اسيبه وهو كان رافض وكنت قاعدة أنا وهو والمساعدة في منطقة الحسين وبعد ما خلصنا القعدة ذهبنا الى السكن في شارع السودان عمارات العرائس وهو سكن يخص صديقه علشان هيعطيني عقد الزواج علشان ننفصل عن بعض وننهي العلاقة، وهناك رفض يعطيني عقد الزواج وفوجئت بأنه أدخلني الأوضة ومضاني على ورق بالعافية وهددني انه هيؤذيني في شغلي وهيعمل لي حاجة في وشي.وبحسب مستندات التحقيقات توجهت المبلغة إلى النيابة وقالت في محضر تحقيق جديد أنا بعدل عن أقوالي في اتهامي بأن رمضان قطب محمد خطفني لأنه كان فيه خلاف وتم الصلح والتراضي بيناوبعدل عن أقوالي في اتهامي له بأنه أخذ هاتفي المحمول ومبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه هذه الأشياء كانت مفقودة مني وأنا عثرت عليها وبعدل عن أقوالي بأنه اعتدى علي جنسيا كرها عني مفيش اي اعتداء جنسي وقع عليا. وبعدل عن أقوالي عن انتهاك حياتي الخاصة بي بالتقاط صور لي في وضع مخل دا محصلش وأنا بتنازل وبتصالح عن القضية وعن واقعة التوقيع غصب عني على ايصالات أمانة ودا كان خلاف وسوء تفاهم مع المتهم وتم التراضي والتصالح ولا أرغب في استكمال إجراءات المحضر وطلبت التنازل عن المحضر مؤكدة "التنازل " بمحض إرادتي انا خلاص تنازلت وتصالحت مع رمضان قطب الشهير "بكفته".