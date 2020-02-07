مصرع وإصابة ثلاثة في حادثى تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادثي تصادم بنطاق مركزي وادي النطرون وشبراخيت، بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باصطدام سيارة "ملاكي" بالرصيف بالكيلو 117 بالطريق الصحراوي، باتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وهما كل من: "أميرة إبراهيم عبدالقادر"، 36 سنة، و"نوارة صلاح علي"، 30 سنة، وتم نقلهما للمستشفى العام، وجارٍ عمل الاسعافات، والأشعات، والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وأبلغت النيابة العامة بمباشرة التحقيق.ولقي عجوز في العقد السادس من العمر مصرعه، نتيجة وقوع حادث سير أثناء عبوره طريق قرية محلة "فرنوى- شبراخيت"، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "ع. ع ع. ز"، "57 سنة"، ومقيم بقرية محلة فرنوى، صدمته سيارة وتوفي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبراخيت المركزي لحين صدور تصريح الدفن.