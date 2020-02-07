«رادارات» جديدة لتتبع مراكب الصيد حال فقدانها بالبحر.. (فيديو)

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه من المقرر التعاون مع وزارة النقل، لتركيب أجهزة رماث، ورادارات، لمراكب الصيادين، لللاطمئنان عليهم في حال خروجهم عن المياه الإقليمية.وأضافت «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «On E»، أنها ستعمل على مساعدة الصيادين للحصول على قروض لتركيب المعدات، حتى لا تشكل عبئًا ماليًا عليهم.وأعربت عن سعادة الشارع الدمياطي كله برجوع الصيادين من اليمن، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودتهم.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الأجهزة المختصة بالتدخل لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا باليمن، وتم إنهاء الموقف وتأمين عودتهم على طائرة خاصة، واستقبلتهم وزيرة الهجرة وشؤون العاملين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم، مساء الثلاثاء الماضي.