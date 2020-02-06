«الشوباشي» عن عودة الصيادين: «الإنسانية ترفع الدول للسماء»

أعربت الكاتبة فريدة الشوباشي، عن سعادتها البالغة من مشهد عودة الصيادين المصريين، من اليمن، قائلة: "أنا من جيل كنت أتمنى عودة هذا المشهد، كنت مفزوعة من فترة كان الشعب لا يعني للمسئولين شيء، أما الآن من أول الرئيس لأصغر واحد في الدولة يثبت وجوده وانتمائه لمصر من خلال خدمة المواطنين".وأضافت خلال لقائها في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بساطة تعبير أهالي الصيادين عن فرحتهم، بعودة أبنائهم وآبائهم تحمل معان كبيرة ومشاعر عميقة، وتؤكد الوضع الإنساني.وأردفت: "الإنسانية ترفع الدولة في السماء، ونحن في مراحل جادة جدًا، وقيادة ترى مصر كبيرة قوي، هذه علامات مشجعة ورائعة".وتابعت، أن اهتمام الدولة بإعادة الطلاب من الصين تأكيد ووضوح كامل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس لكل المصريين، الصغير والكبير.