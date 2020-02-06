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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تتحدى واشنطن وتقيم قاعدة عسكرية في الحسكة شمالي سوريا

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:53 م
سوريا
سوريا
محمد عمر
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شرعت القوات الروسية في سوريا في إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة الحسكة شمالي سوريا، حيث كانت تسيطر عليها الجماعات الكردية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم الخميس، أنه رصد انطلاق قوات روسية من محطة قاعدة الأبقا في بلدة تل تمر بالإضافة إلى قوات سورية من مطار القامشلي باتجاه طريق الدولي m4، بغرض إنشاء قاعدة عسكرية لها عند مفرق تل أبيض-الرقة بالريف الشمالي، وتبعد عن مدينة الرقة 10 كم فقط.

وأشار المرصد السوري إلى وجود توتر بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية في شمال شرق سوريا، حيث حلقت 3 مروحيات روسية اليوم فوق مدينة تل تمر، في حين أقلعت مروحيات أمريكية من قاعدة قسرك؛ لإبعاد نظيرتها الروسية عن المنطقة، حيث لاحقتها حتى وصولها أجواء رأس العين بريف الحسكة.

ونهاية يناير الماضي منعت القوات الأمريكية رتلا للقوات الروسية انطلق من مدينة تل تمر من الوصول إلى الحسكة ووقعت مشادات بين القوات تطورت إلى إشهار السلاح، لتدخل قوات سوريا الديمقراطية وسيط حل بينهما.

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