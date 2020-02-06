على طريقة الكنغر.. ريم السعدي تحمل مولودتها في المطبخ (صورة)

شاركت عارضة الأزياء التونسية ريم السعدي، وزوجة الإعلامي اللبناني وسام بريدي، متابعيها بصورة حديثة لها برفقة مولودتها الجديدة.وظهرت ريم السعدي في الصورة، وهي تحمي طفلتها خلال انشغالها في المطبخ على طريقة الكنغر، وتضعها داخل سويت شيرت ترتديه.وعلقت ريم: «العودة إلى منزلي، والعودة إلى مطبخي، أحب الطبخ، وأحب أن أطبخ لعائلتي خاصة إذا كنت أشارك هذه اللحظة معهم».ورزقت ريم بمولودتها الجديدة يوم 14 يناير الماضي، وسمتها آية صوفيا، لتنضم إلى شقيقتها الأولى.