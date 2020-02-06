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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دبلوماسي سابق: العمل الجماعي الإفريقي أثبت كفاءته

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:36 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن أولويات القادة الأفارقة خلال القمة الـ33 للاتحاد الإفريقي، تتمثل في تأمين استمرارية الجهد المبذول على مستوى القارة في كافة القطاعات والمجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى مراجعة خطط الاتحاد الإفريقي باستمرار وتصويبها طوال الوقت، إلى جانب الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي.

وأضاف السفير علي الحفني، خلال لقائه ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، اليوم الخميس، أن العمل الجماعي الإفريقي أثبت كفاءة حقيقية في معالجة القضايا، خاصة مع تحول منظمة الوحدة الإفريقية للاتحاد الإفريقي عام 2002.

كما أوضح السفير علي الحفني، أن هناك تعثرا من قبل عدد من الدول، خاصة التي تشهد نزاعات وقصورا عن أداء ما يلزم من مساهمتها في الاتحاد الإفريقي، متابعا: "ما زلنا حتى الآن نواجه مشكلة في تدبير كافة المبالغ المطلوبة لميزانية الاتحاد على المستوى الإفريقي، ونستعين بأطراف خارجية، وهذا في بؤرة اهتمامات الزعامات الإفريقية".

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