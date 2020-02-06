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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء العراق: ما حدث مؤخرًا مؤشر خطير

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:15 م
جريدة الدستور
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قال رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، إن ما يمر به العراق من ظروف صعبة ومحنة تلد مشاكل إضافية، يستدعي المكاشفة والوضوح والتآزر واستدعاء كل جهد ممكن؛ للسير بالاتجاه الصحيح.

وأكد علاوي- في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي وأوردتها قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- عدم الاستمرار في التكليف مع استمرار ما يتعرض له الشباب، مضيفًا: "إن ما حدث من أوضاع مؤسفة ومؤلمة في اليومين الأخيرين مؤشر خطير، حيث سقط شهداء وجرحى في كل سوح الاحتجاج".

وتابع: "إن هذا الوضع ليس مقبولًا بالمرة، وإن من في الساحات هم أبناؤنا السلميين، الذين يستحقون كل تقدير واحترام، وواجبنا خدمتهم وسماعُ صوتِهم، لا أن يتعرضوا للقمع والتضييق".

ولفت إلى أن هذه الممارسات تضعنا في زاويةٍ حرجة، لا يمكن حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب، فلم نأت لهذه المهمة الوطنية إلا من أجل بناء ما تهدم، وليس من الأخلاق القبول بتصدّر المشهد وتسنم المهمة، بينما يتعرّض أبناؤنا لما نعرفه من ممارسات تدمي القلب والضمير.

وقال: "إن احترام الرأي والرأي الآخر هو أهم ما يجب أن نسعى له في هذه الفترة، ولا أخفيكم، أنني شخصيًا لا أرفض أن تتعرض صورتي الشخصية إلى علامة إكس في الساحات، بقدر رفضي ووقوفي التام ضد مهاجمة مَن رفعوا هذه الصورة، فالمواطن حرّ كريم بإبداء رأيه، وواجبنا هو الارتقاء بخدمته وحمايته واحترامه".

واعتبر أن أولوية الحكومة المقبلة هي إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات التي تعرض لها المتظاهرون والقوات الأمنية، ومحاسبة كل من يقف وراءها، كائنًا من كان ولأية جهة انتسب، فالدمُ العراقي الخط الأحمر الوحيد الذي لا كرامة لنا ولا احترام إن تمّ سفكه أمام أعيننا.

وتابع علاوي: "إننا وحتى اللحظة الحرجة التي نمر بها مكلفون بالرغم من أننا لا نمتلك الصلاحيات بسبب عدم اكتمال إجراءات تشكيل الحكومة، ولكن كل ما يهمنا الآن هو العمل من أجل عدم انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، حيث إننا ماضون بالترتيبات لأهم مطالب ساحات الاحتجاج، وهي تحديد موعد للانتخابات المبكرة".

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