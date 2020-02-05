رسميًا.. ترامب ينجو من العزل

نجا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العزل رسميا، مساء اليوم الأربعاء، بعد رفض مجلس الشيوخ إدانته بعرقلة عمل الكونجرس، عقب رفض إدانته في تهمة إساءة استغلال السلطة.وصوت 52 نائبا ضد إدانة ترامب في قضية إساءة استخدام السلطة مقابل 48 عضوا أيدوا إدانته بينهم العضو الجمهوري ميت رومني.وكان يجب أن يصوت على الأقل 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ على أن ترامب مذنب من أجل إدانته.