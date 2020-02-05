كاظم الساهر يستعد لمقابلة جمهوره السعودي يومي 12 و13 فبراير

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في الرياض، والمقرر إقامته على مسرح أبوبكر سالم، يوم 12 فبراير، وحفل آخر في جدة 13 فبراير من تنظيم الهيئة العامة للترفيه.

وكان كاظم الساهر، اعتذر عن إحياء حفله الغنائي والذي كان مقررًا إقامته يوم 14 ديسمبر الماضي، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بسبب الأوضاع في العراق.

واعتذر كاظم الساهر لجمهوره في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "نود أن نلفت عنايتكم أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض، نظرًا للظروف الراهنة في العراق الحبيب، ونعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكركم لتفهمكم".

