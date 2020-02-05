رمضان عبدالمعز يحدد الصفات الواجب توافرها فى الدعاة (فيديو)

حدد الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، سمات الشخص الذى يمتهن الدعوة إلى الله، ومن أهمها، الإخلاص فى العمل وأن يكون لوجه الله، وثانيًا الترفق بالمدعوين، معلقًا: «الناس مش شغالة عندنا»، مستشهدًا بالآية الكريمة «ولوكنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك».وأكد عبدالمعز ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي إم سي»: يجب أن نكون دعاة لا قضاة، موضحًا أن دور الداعى هو التبليغ والإنذار وليس الحكم على الناس أو إجبارهم، مشيرًا إلى أن كل منا لديه ظروفه الخاصة ويجب مراعاتها، فمثلًا هناك من لا يقدر على الصوم أو قيام الليل.وأوضح أن الدعوة إلى الله شرف، ولا يوجد عمل أحسن من الدعوة إلى الخير، لأنها تهدف إلى النصيحة، وأن الدال على الخير كفاعله، لافتًا إلى أن هداية شخص خير من الدنيا وما فيها.