محاضرة بالجامعة الأمريكية عن انحسار قوة أمريكا الناعمة

ينظم مركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة عامة للكاتبة والروائية الباكستانية فاطيما بوتو، بعنوان "ملوك العالم الجديد: رسائل من بوليوود وديزي وكي بوب"، وذلك في القاعة الشرقية، بحرم الجامعة بالتحرير، في السادسة مساء، يوم الثلاثاء المقبلوالمحاضرة هي جزء من البرنامج الأكاديمي لمئوية الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتتناول أحدث كتاب لبوتو، والذي يحمل نفس عنوان المحاضرة، والذي يتتبع حركة ثقافية جديدة تنطلق من آسيا تتحدى الاحتكار الأمريكي للقوة الناعمة.وترى بوتو أن الهجرة الجماعية وسهولة الاتصال الفائق بين الأفراد خلقا الوسيلة والحاجة لظهور نوع جديد من الإنتاج الثقافي، فالمشاهدون يجدون الآن وبشكل متزايد أن المسلسلات التليفزيونية التركية وأفلام بوليوود وموسيقى البوب الكورية، أكثر ارتباطًا وأكثر انسجامًا مع حياتهم الحقيقية وقيمهم وطموحاتهم.وفاطيما بوتو هي ابنة أخ رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو، وحفيدة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو، حصلت على درجة البكالوريوس من كلية بارنارد والماجستير من SOAS، ومن أبرز أعمالها كتابها غير الروائي عن عائلتها "أغاني الدم والسيف" والذي صدر عام 2010.وجدير بالذكر، أن بوليوود هي السينما الهندية وديزي هي آلة موسيقية صينية والكي بوب نوع من الموسيقى الشعبية في كوريا الجنوبية.