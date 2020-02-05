علي جمعة: مؤسس قطر من الخوارج وإماراتي قضى عليه

وأضاف جمعة أن الخوارج منذ تواجدوا على الأرض وهم تعبوا من في الأرض معهم، ولكن منذ وفاة قطري بن الفجاءة على مدار عامين تم القضاء على الخوارج، ساخرًا: "كلها عامان على قطر.. بعد ما بن الفجاءة راح في داهية".



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يكشف فيه سبب تسمية قطر، قائلًا: "إن قطري بن الفجاءة كان إمامًا للأزارقة ولذلك سميت قطر نسبة له".وأوضح جمعة خلال إحد جلساته، أن قطري بن الفجاءة ذهب إلى قطر وأصبح الخوارج في قطر، وأن المهلب بن ابي صفرة كان إماراتيًا وكان يحارب الخوارج في قطر، مشيرًا إلى أن الغريب منذ زمن أن قطر والإمارات لا تتفقا معًا، والتاريخ يعيد نفسه.