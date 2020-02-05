رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

علي جمعة: مؤسس قطر من الخوارج وإماراتي قضى عليه

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:03 م
علي جمعة
علي جمعة
هدير شعراوي
طباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يكشف فيه سبب تسمية قطر، قائلًا: "إن قطري بن الفجاءة كان إمامًا للأزارقة ولذلك سميت قطر نسبة له".

وأوضح جمعة خلال إحد جلساته، أن قطري بن الفجاءة ذهب إلى قطر وأصبح الخوارج في قطر، وأن المهلب بن ابي صفرة كان إماراتيًا وكان يحارب الخوارج في قطر، مشيرًا إلى أن الغريب منذ زمن أن قطر والإمارات لا تتفقا معًا، والتاريخ يعيد نفسه.

وأضاف جمعة أن الخوارج منذ تواجدوا على الأرض وهم تعبوا من في الأرض معهم، ولكن منذ وفاة قطري بن الفجاءة على مدار عامين تم القضاء على الخوارج، ساخرًا: "كلها عامان على قطر.. بعد ما بن الفجاءة راح في داهية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

منذ يوم

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد.. والقاهرة 12 درجة

منذ أقل من ساعتين

غدا.. وزير الاتصالات يفتتح مشروعات تكنولوجية في الدقهلية

الصور

image description

صور جنازة نادية لطفي

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

image description

نجوم الرياضة والإعلام فى حفل رابطة النقاد لاختيار الأفضل 2019

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

نجم الساعة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

الصحة

حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

الاتحاد الأوروبي: استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان نهاية العام

منوعات

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة.. «شغل على ميا بيضا» بين المهارة والنصب

الأحد.. مناقشة «أسرار محمد علي» بمكتبة مصر الجديدة

خيري حسن يكتب: نادية لطفي ويحيى الطاهر عبدالله.. من «باب الأسانسير» إلى «باب الله»

محمد رفيع: القصة القصيرة هي رسائلنا إلى الله