إبراهيم فايق: العمل في الإعلام الرياضي يحتاج موهبة فقط

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن أي شخص يمتلك الموهبة يمكنه العمل في الإعلام الرياضي، ولا يشترط أن يكون محترفا أو لاعبا سابق، ولا يشترط أن يكون خريجا للإعلام ولكن الموهبة فقط تحدد ذلك.وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الكابتن أحمد شوبير، هو مدرسة في الإعلام الرياضي، مشيرا إلى أن هناك مسافة كبيرة بين الكابتن أحمد شوبير، وغيره من العاملين في الإعلام الرياضي.واستكمل أن شوبير دائما ما يمتلك ذاكرة حديدية، ويكون لديه دائما ما وراء الخبر في كافة برامجه.