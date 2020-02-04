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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد سلامة: السعودية تشهد طفرة فنية بالسينما والمسرح

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:54 م
الفنان أحمد سلامة،
الفنان أحمد سلامة،
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روى الفنان أحمد سلامة، تجربته المسرحية بالمملكة العربية السعودية للمرة الأولى، واصفًا إياها بتجربة مميزة يتمنى تكرارها كثيرًا.

وقال سلامة في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الورد» المذاع على فضائية المحور، تقديم مادلين طبر، إن هناك طفرة حقيقية تحدث بالمملكة تواكب العصر والحياة والتقدم.

وأشار إلى أن هناك فنانين آخرين قدموا عروضًا فنية مثل محمد سعد ويحيى الفخراني، وأن هناك طفرة أيضًا فى مجال السينما بالمملكة، مؤكدًا بناء الكثير من دور العرض السينمائية.

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