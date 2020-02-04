نظر طعن طلاب كفر الشيخ على إلغاء امتحاناتهم 18 فبراير

‎أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، نظر الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفر الشيخ إلى جلسة 18 فبراير القادم؛ لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، لاتهامهم بالغش الجماعى بسبب أحداث فوضى بلجنة الامتحان.كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.وأقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة، لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب علي المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.