في يومه الأخير.. إقبال متوسط على معرض الكتاب بالساعات الأولى

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، إقبالًا متوسطا في يومه الرابع عشر والأخير من المعرض، حيث توافدت أعداد متوسطة على بوابات الدخول من جميع الأعمار والجنسيات، صباح اليوم الثلاثاء.وقامت مجموعة من الشباب المتطوعين بتنظيم صفوف المواطنين لتسهيل عملية الدخول إلى المعرض عقب افتتاح أبوابه في العاشرة صباحا، وفقا لما نشرته صفحة إدارة المعرض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.