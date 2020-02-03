روائيات في «كل يوم»: مصر أجمل بلد في العالم وتملك أفضل حضارة

استضاف الإعلامي خالد أبو بكر عدد من الكاتبات والروائيات، لمناقشتهن في الأعمال الروائية المطروحة هذا العام بمعرض الكتاب، حيث روت كلا منهن تجرتبها في عالم الكتابة والأدب.وطرح أبو بكر خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»، سؤال للروائيات كيف يرين مصر، لاسيما وأنهن المثقفات، فأجابت الكاتبة نسمة مدحت مؤلفة كتاب «اللى اسمه إيه» أن مصر غنية جدًا بثرواتها لكن الكثير منها غير مستغل قائلة: «احنا أغنياء أوى» لدينا الآثار وأعظم حضارة.وقالت الكاتبة أشواق، إنها ترى مصر أفضل بلد في العالم، وتحتاج إلى الكثير من التضافر والجهود، ونشر الوعي والثقافة.