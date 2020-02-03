رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

16 مارس.. انطلاق فعاليات معرض دبي ديرما 2020

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:28 م
معرض دبي ديرما 2020
معرض دبي ديرما 2020
أبوزيد على
طباعة
تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ورئيس هيئة الصحة بدبي، معرض دبي الدولي للأمراض الجلدية والليزر Dubai derma، وسيعقد المعرض في الفترة من 16 - 18 مارس 2020، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "صحة الجلد هو شاغلنا".

ويعد معرض دبي ديرما أكبر معرض علمي متعدد الجنسيات في الشرق الأوسط وأفريقيا مخصص للأمراض الجلدية والتجميل والليزر.

وينظم هذا المعرض مؤسسة إندكس، بالتعاون مع الجامعة العربية للأمراض الجلدية والأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميلية (AADA)، وجامعة دول مجلس التعاون الخليجي للأمراض الجلدية والتناسلية بدعم من حكومة دبي وهيئة الصحة بدبي (DHA).

ويوفر دبي ديرما أفضل منصة لجميع المشاركين لتعزيز وتحديث معارفهم في العلوم والتكنولوجيا الجلدية من خلال مجموعة متنوعة من الدورات وورش العمل والمحاضرات، بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج العلمي بيئة مثالية للمتخصصين والممارسين في هذا المجال لتعزيز التعاون القائم وتطوير علاقات جديدة مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعيد ووفد الصناعة يتفقدون الجناح المصرى بمعرض أكسبو بدبى

بالصور.. "التشكيلية" جيهان فوزي تشارك في world art Dubai 2019

"التصديري للأثاث": بعثة تجارية كينية تزور مصر 24 يونيو المقبل

التعاون الإماراتي الصيني.. بصمات بكين الهندسية في إكسبو 2020 دبي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

منذ حوالي 6 ساعات

سيدة تطعن زوجها بسكين بسبب الغيرة في الغردقة

منذ حوالي 17 ساعة

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يوجه بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية متنوعة بثقافة الإسكندرية

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»