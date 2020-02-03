16 مارس.. انطلاق فعاليات معرض دبي ديرما 2020

تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ورئيس هيئة الصحة بدبي، معرض دبي الدولي للأمراض الجلدية والليزر Dubai derma، وسيعقد المعرض في الفترة من 16 - 18 مارس 2020، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "صحة الجلد هو شاغلنا".ويعد معرض دبي ديرما أكبر معرض علمي متعدد الجنسيات في الشرق الأوسط وأفريقيا مخصص للأمراض الجلدية والتجميل والليزر.وينظم هذا المعرض مؤسسة إندكس، بالتعاون مع الجامعة العربية للأمراض الجلدية والأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميلية (AADA)، وجامعة دول مجلس التعاون الخليجي للأمراض الجلدية والتناسلية بدعم من حكومة دبي وهيئة الصحة بدبي (DHA).ويوفر دبي ديرما أفضل منصة لجميع المشاركين لتعزيز وتحديث معارفهم في العلوم والتكنولوجيا الجلدية من خلال مجموعة متنوعة من الدورات وورش العمل والمحاضرات، بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج العلمي بيئة مثالية للمتخصصين والممارسين في هذا المجال لتعزيز التعاون القائم وتطوير علاقات جديدة مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم.