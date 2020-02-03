الديهي: النهاردة يوم أسود على أردوغان والجيش التركي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش التركي سقط اليوم في مدينة إدلب السورية التي يحتلها الجيش الحر وبعض فصائل النصرة برعاية من تركيا.وأكد "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن الجيش التركي يسعى لنقل أفراده من سوريا لليبيا، لكن الجيش العربي السوري المدعومة من روسيا يقف بالمرصد لتلك الفصائل، حيث حدث التحام بين الجيشين التركي والسوري داخل إدلب السورية، والجيش التركي فقد 8 قتلى جنود وضباط وأُصيب 9 آخرين.وعقب الديهي: «هذا اليوم أسود على الجيش التركي في إدلب، وعلى أردوغان، بسبب هذه العملية النوعية الناجحة للجيش العربي السوري».وأردف: «هذه الهزيمة جعلت أردوغان يهزي في أوكرانيا ويقول سنواصل الرد على الهجمات ضد قواتنا في إدلب»، وعقب الديهي ساخرًا: «أردوغان محتل الأراضي السورية وهيرد عليهم، مفيش بجاحة ووقاحة أكتر من كده».