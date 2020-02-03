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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: النهاردة يوم أسود على أردوغان والجيش التركي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:51 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش التركي سقط اليوم في مدينة إدلب السورية التي يحتلها الجيش الحر وبعض فصائل النصرة برعاية من تركيا.

وأكد "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن الجيش التركي يسعى لنقل أفراده من سوريا لليبيا، لكن الجيش العربي السوري المدعومة من روسيا يقف بالمرصد لتلك الفصائل، حيث حدث التحام بين الجيشين التركي والسوري داخل إدلب السورية، والجيش التركي فقد 8 قتلى جنود وضباط وأُصيب 9 آخرين.

وعقب الديهي: «هذا اليوم أسود على الجيش التركي في إدلب، وعلى أردوغان، بسبب هذه العملية النوعية الناجحة للجيش العربي السوري».

وأردف: «هذه الهزيمة جعلت أردوغان يهزي في أوكرانيا ويقول سنواصل الرد على الهجمات ضد قواتنا في إدلب»، وعقب الديهي ساخرًا: «أردوغان محتل الأراضي السورية وهيرد عليهم، مفيش بجاحة ووقاحة أكتر من كده».

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