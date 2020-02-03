خروج العائدين من الصين من مطار العلمين إلي مطروح

خرجت منذ قليل الحافلات المخصصة للمصريين العائدين من الصين، من مطار العلمين، لنقلهم إلي مدينة مرسي مطروح، وذلك بعد إنهاء الإجراءات الوقائية في الحجر الصحي بمطار العلمين.وأوضح مصدر أمني في تصريحات خاصة للدستور، أنه جري تعقيم الأتوبيسات الخاصة بنقل المصريين العائدين من الصين، موضحا أنه سيتم نقلهم إلى الحجر الصحي في أحد الفنادق الشهيرة بكورنيش مدينة مرسي مطروح، مشيرا إلى أنه سيتم وضع هاتف محمول داخل كل "شاليه"؛ ليتمكنوا من التواصل مع أسرهم خلال مدة حضانة الفيروس، موضحا أن الهاتف بدون كاميرا.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات، لمتابعة خطة استقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس "كورونا" الجديد.وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت عن تجهيز حجر صحي، لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة المرض.