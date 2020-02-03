لأول مرة في الصعيد.. رسالة دكتوراه عن استئصال الرحم بالمنظار

ناقش الدكتور أحمد دبش، أخصائي التوليد وأمراض النساء، رسالة دكتوراه تحت عنوان «ناتج عملية استئصال الرحم الكلي عن طريق منظار البطن الجراحي بمستشفى قنا الجامعي» في جامعة جنوب الوادي، وهي أول رسالة من نوعها في الصعيد، إذ تجرى عملية استئصال الرحم بالمنظار دون تدخل جراحي.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي حسين، عميد كلية طب جنوب الوادي، والدكتور عبدالناصر عبدالجابر، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالكلية.وأكد دبش أنه اختار هذه الرسالة بهدف مساعدة السيدات اللاتي يضطررن إلى فتح البطن لاستئصال الرحم، ما يترتب عليه حدوث تشوهات في البطن، بخلاف الآلام التي تشعر بها المريضة جراء عملية الفتح، لافتاً إلى أن استئصال الرحم عن طريق المنظار يضمن للمريضة العودة إلى حياتها الطبيعية بشكل أسرع.وتكوّنت لجنة المناقشة من الدكتور سيد طه، أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، والدكتور عبده سعيد، أستاذ التوليد وأمراض النساء في كلية الطب جامعة سوهاج، والدكتور محمود الرشيدي أستاذ التوليد وأمراض النساء في كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط.