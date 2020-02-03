العائدون من الصين يصلون خلال ساعات.. ومطروح المحطة الأخيرة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنَّ طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى متنها 302 مواطن من الطلاب وأسرهم وأطفال وسيدات في حالة حمل، و14 من طاقم الطائرة و8 من الأطباء التابعين لوزارة الصحة.وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الطائرة سوف تستكمل طريقها إلى مطار العلمين في محافظة مطروح، وسيتم نقل ركابها إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وفي حال رصد أي حالة مصابة بارتفاع في درجة الحرارة ستحول إلى مستشفى الإخلاء المجهز لاستقبال مرضى فيروس كورونا.وأشارت إلى اختيار محافظة مطروح لاستقبال العائدين من الصين لما تتمع به من طقس جيّد، إضافة إلى أن مطار العلمين مجهز لاستقبال طائرة كبيرة.وأشارت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إلى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد.ولفتت إلى تجهيز المعسكري الطبي للقادمين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، بعيادات باطنة وأمراض صدرية وأطفال وتزويده بالأجهزة الطبية وغير الطبية المطلوبة، وإنشاء معمل تحاليل مركزي يضم (معمل فيروسات، معمل كيمياء وأمراض الدم)، وإنشاء صيدلية مركزية بها جميع أدوية الأمراض المزمنة والمعدية، وإنشاء مخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى، وإنشاء مخزن للمهمات اللوجستية بالكامل، والدفع بـ4 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، و25 سيارة إسعاف برعاية مركزة، وكذا توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة، وتوفير وجبات التغذية.