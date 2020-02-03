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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خواكين فينيكس يقود احتجاجًا فى لندن من أجل «الطعام النباتى»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:27 ص
خواكين فينيكس
خواكين فينيكس
إسلام جمال
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انضم نجم هوليوود خواكين فينيكس لقائمة الفنانين المشجعين على نظام الطعام النباتي، مطالبًا بالابتعاد عن الأطعمة التى تعتمد على اللحوم، مع السماح للنظام النباتى فى السيطرة.

وقال موقع "سكاي نيوز"، إن "فينيكس" المرشح لجائزة الأوسكار عن دوره بفيلم "الجوكر"، انضم إلى الناشطين في "تاور بريدج"، حيث شارك فى تظاهرة للتنديد بالطعام الحيوانى.

وحضر الممثل البالغ من العمر 45 عامًا المظاهرة قبل حفل توزيع جوائز "BAFTA" الذي أقيم يوم الأحد، حيث يتنافس على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن دور البطولة في فيلم "جوكر".

وصرح "فينيكس" أنه لابد من التوعية بخطورة الإفراط فى تناول اللحوم، على حساب الخضروات والطعام النباتى، حيث حمل لافتة بجانب المحتجين تتضمن صور لدجاج فى المصانع وداخل الأقفاص.

الطعام النباتى يحمى من الإصابة بالتهابات المسالك البولية

وكشفت دراسة حديثة، نشرها موقع «ديلى ميل» البريطانى، أن النساء النباتيات أقل عرضة للمعاناة من بؤس التهاب المثانة.

وحلل الباحثون بيانات 9274 شخصًا، من خلال تتبعهم لما يقرب من عِقد من الزمان؛ لمعرفة ما إذا كان النباتيون يعانون من التهاب المسالك البولية والكلى، أم لا، ووفقًا لنتائج الدراسة، فقد أظهرت أن النباتيين أقل عرضة بنسبة 16 في المائة من الذين يتناولون اللحوم من الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

ويعتقد الباحثون، أن اللحوم، وخاصة الدجاج، تحمل بكتيريا تتسبب فى ما يصل إلى ثلاثة أرباع التهابات المثانة.

معلومات عن خواكين فينيكس.. «جوكر» السينما العالمية

حصل فينيكس على الكثير من الجوائز المختلفة، بالإضافة إلى ترشحه لـ جائزة الأوسكار 3 مرات، ولكن لم يحالفه الحظ في الفوز بهم، ولا مرة.

وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم المصارع، بالإضافة إلى ترشحه عن هذا الدور لجائزة غولدن غلوب وجائزة البافتا، وفاز في 2006 بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم السير على الخط.

وحقق آخر أعماله الـ Joker إيرادات وصلت إلى 849 مليون دولار أمريكى حول العالم، الأمر الذى قد يدفعه للفوز بجائزة الاوسكار هذا العام.
خواكين فينيكس يقود احتجاجًا فى لندن من أجل «الطعام النباتى»
خواكين فينيكس يقود احتجاجًا فى لندن من أجل «الطعام النباتى»
خواكين فينيكس يقود احتجاجًا فى لندن من أجل «الطعام النباتى»
خواكين فينيكس يقود احتجاجًا فى لندن من أجل «الطعام النباتى»

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