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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: المتحف الكبير يُدخل السيسي موسوعة البنائين العظام

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:12 م
الباز
الباز
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل إنشاء المتحف المصري الكبير.

وأوضح الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن اللواء عاطف مفتاح، المشرف على تنفيذ المشروع نجح في توفير أموال ضخمة من تكلفة المشروع لصالح الدولة المصرية، منوها بأن تكلفة المشروع كانت تقدر بمليار و600 مليون دولار، لكن تم تخفيضها إلى 830 مليون دولار دون الإخلال بقيمة المشروع.

وواصل أن اللواء عاطف مفتاح تمكن من تطوير رافعات خاصة لنقل الآثار المصرية على الدرج العظيم، بالمتحف ووفر بذلك ما يقرب من 4 مليون دولار للدولة، مضيفا أنه تم الاستغناء عن بعض الخامات من الرخام الذي تطلب استيراده من مقدونيا لتصميم واجهة المتحف.

ووجه الباز، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للمشروع، والذي قرر عدم إيقاف الإنفاق والدعم للمشورع على أي حال، مضيفًا أن تنفيذ هذا المتحف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يجعله أحد البنائين العظام.

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