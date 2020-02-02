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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفير مصر بالصين: فحص 200 مواطن قبل عودتهم للقاهرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:13 م
السفير محمد البدري
السفير محمد البدري
أحلام عبدالرحمن
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قال السفير محمد البدري، سفير مصر في الصين، إن جميع المصريين الذين قرروا العودة إلى مصر من مدينة ووهان الصينية وصلوا إلى المطار بالصين، ويتم إجراء الكشف الطبي عليهم قبل الصعود إلى متن الطائرة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أنه تم الانتهاء من الكشف على 200 مصري، من ضمن 344 مصريًا، وحالتهم جيدة، موضحًا أنهم يتابعون الحالة أولًا بأول للاطمئنان على المصريين.

وأشار إلى أن السفارة تابعت انتقال المصريين حتى وصلوا إلى المطار، موضحًا أنه يتم الكشف عليهم في المطار، ومن تزيد درجة حرارته عن 37.3 درجة، سيتم احتجازه وعمل اختبار إضافي له.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، وصلت إلى 11953 أغلبها فى الصين، ووجود 6 أفراد 4 منهم من أسرة واحدة فى الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى تطور فيروس كورونا لدى 20% من المصابين، ووفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس، موضحًا أن الفيروس انتشر في 24 دولة، والإمارات هى الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط، كما أنه لا توجد إصابات بين المصريين بفيروس كورونا.

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