أمينة النقاش: شيخ الأزهر تعامل باستعلاء مع «الخشت»

أثارت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، رئيس تحرير صحيفة "الأهالي"، جدلًا واسعًا بسبب ما قالته عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال لقائه بالدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة؛ عندما قالت: "الطيب تعامل باستعلاء مع رئيس جامعة القاهرة، وهو ما أثار الجدل بين الحاضرين.وقالت النقاش، خلال لقاء فكري شهدته القاعة الرئيسية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، والذي تديره الإعلامية دينا قنديل، إنها لم تقصد الإساءة لشيخ الأزهر، لكنها ترى أن رده كان غير لائق على رئيس جامعة القاهرة، وأنه لم يكن حوارًا قائمًا على النقاش، بحسب وصفها.تنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض الذي شهد هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.