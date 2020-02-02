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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرتضى منصور: لم أترشح لانتخابات المحامين من أجل الشهرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:31 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد جعفر
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قال المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، بعد تقدمه اليوم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، إن منصب نقيب محامين مصر يعد من أرفع المناصب فى مصر والعالم كله ويكفي أن نقيب محامى مصر هو رئيس لاتحاد المحامين العرب.

وبشأن المنافسة الانتخابية قال منصور: أتمنى أن تكون المعركة الانتخابية نظيفة بين كل المرشحين، الذين من ضمنهم زملاء أفاضل".

وتابع أنا مقيد فى نقابة المحامين منذ عام 1982 وأهم حاجة عندى كرامة المحامي.

وأكمل: أرض النقابة فى الجيزة أنا اللي جبتها، واللى هيرجعها تانى مرتضى منصور".

وأكد: المحامون ليسوا فى حاجة لوصاية، لكنهم هم الأوصياء على كل الناس.. المحامى مش محتاج حد يوجهه".

ونوه: سامح عاشور زميل وصديق عزيز، عاوزين نقفل صفحة سامح عاشور بأخطائه ومزاياه وننظر للغد.

واختتم: أنا مش جاى علشان أخذ شهرة ولا علشان أبقى رئيس اتحاد المحامين العرب".

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