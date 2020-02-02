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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

9 دول عربية في ورشة عمل بـ«المركزي للمحاسبات»

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
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افتُتِحت اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان «دور المنظمات الإقليمية في تقييم ومتابعة أداء الأجهزة» في مقر الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنظمة الأفروساي-E.

وتقام الورشة في الفترة من 2 إلى 6 فبراير، بحضور المحاسبة منى توحيد، نائب رئيس الجهاز، وفاطمة عطار، ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية، ونانسي جاتونجو، خبير من منظمة الأفروساي-E، ومشاركة 22 مسؤولًا من الأجهزة العليا للرقابة تمثل 9 دول عربية.

وتدور ورشة العمل حول دور المنظمات الإقليمية في تقييم أداء الأجهزة الأعضاء، استنادًا إلى الأطر المرجعية ICBF وSAI-PMF، وتهدف إلى دعم وعي الأجهزة الأعضاء بقيمة ومنافع أطر قياس الأداء والإبلاغ وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة عبر مزيد من التعمق في المساعي التي ترمي إليها منظمة الانتوساي في هذا المجال.

وتعتبر الورشة بمثابة مرحلة تحضيرية لإعداد تقرير التقييم الذاتي للمنطقة بصفة دورية، وستركز الورشة أساسًا على توفير المعطيات الكافية للمشاركين من مختلف الأجهزة العربية حول كيفية إعداد تقرير التقييم الذاتي لحالة المنطقة في مختلف المراحل المتعلقة أساسًا بإعداد الاستبيانات وإرسالها وتحليل المعطيات وتقييم احتياجات الأجهزة العليا للرقابة والاستجابة لضمان الجودة.

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