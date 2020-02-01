طبيب مناعة: فيروس «كورونا» «عادي جدًا» ولا يمثل خطورة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا الجديد ليس بهذا المستوى من الخطورة الذي تصوره وسائل الإعلام العالمية، واصفًا الفيروس بأنه "عادي جدًا".وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن التهويل من خطورة الفيروس مقصودة من أجل بيزنس الدواء العالمي وبهدف إلهاء الشعوب عن القضايا الدولية الهامة.ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية من المحتمل أن ترفع تصنيف خطورة الفيروس إلى المستوى الخامس، وذلك ليس بناء على خطورة، وإنما بسبب اتساع رقعة انتشاره جغرافيًا.