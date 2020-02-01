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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إنعام محمد على: الإرهاب والاتجار بالبشر وجهان لعملة واحدة

السبت 01/فبراير/2020 - 05:37 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نعمات مدحت - زينب صبحي
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قالت المخرجة إنعام محمد علي إن الاتجار بالبشر والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وأن الأعمال الدرامية لمعالجة مثل هذه الظواهر الإجرامية قليلة جدًا، لافتة إلى أن الأكثر عرضة للاتجار بالبشر هم النساء والأطفال.

أضافت المخرجة الكبيرة، خلال مناقشة كتاب "الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان.. دراسة قانونية اجتماعية سياسية" للكاتبة غادة حلمي أن هناك بعض الأعمال الدرامية التي تحدثت عن بعض صور الاتجار بالبشر مثل: ابن موت الذي يتناول موضوع الهجرة غير الشرعية، والبر الغربي، والقاصرات، وأولاد الشوارع، هي والمستحيل، واللعب فوق جمال النوبة.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تتناول عدة صور للاتجار بالبشر، مثل الهجرة غير الشرعية وختان الإناث والأمية.

وأوضحت أن تلك الظواهر ينبغي أن تعالج بالمسلسلات والأفلام القصيرة، لأن الإطالة في العمل قد تتوه القضية في ثنايا العمل، ولا تصل إلى الجمهور بشكل كبير، مطالبة قطاعات الإنتاج الحكومي بإنتاج أعمال تقوم بمعالجة هذه الصور ومناقشتها باعتبارها المعنية بهذا الأمر.

تنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض الذي شهد هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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