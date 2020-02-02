دراسة: «النباتيون» أقل عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية

50% من النساء يعانين من الالتهابات

وقال الباحثون إن معظم النباتيين من النساء، كن أقل عرضة بنسبة 18 في المائة للإصابة بالتهاب المسالك البولية، ويعتقد الخبراء، أن الوجبات الغذائية النباتية التي تحتوي على فواكه وخضروات تحتوي على جزيئات معروفة باسم المواد الكيميائية النباتية، والتي تمنع نمو البكتيريا.





ما هي عدوى المسالك البولية؟

التبول أكثر من المعتاد.

ألم أو إحساس حارق عند التبول.

رائحة كريهة أو بول غائم.

ألم أسفل البطن.

الشعور بالتعب والإعياء.

التغيرات في سلوك كبار السن مثل الارتباك الشديد أو الإثارة.

علاج التهابات المسالك البولية









كشفت دراسة حديثة، نشرها موقع «ديلى ميل» البريطانى، أن النساء النباتيات أقل عرضة للمعاناة من بؤس التهاب المثانة.وحلل الباحثون بيانات 9274 شخصًا، من خلال تتبعهم لما يقرب من عِقد من الزمان؛ لمعرفة ما إذا كان النباتيون يعانون من التهاب المسالك البولية والكلى، أم لا، ووفقًا لنتائج الدراسة، فقد أظهرت أن النباتيين أقل عرضة بنسبة 16 في المائة من الذين يتناولون اللحوم من الإصابة بالتهاب المسالك البولية.ويعتقد الباحثون، أن اللحوم، وخاصة الدجاج، تحمل بكتيريا تتسبب فى ما يصل إلى ثلاثة أرباع التهابات المثانة.ونصح الدكتور شين لون لين، مشرف الدراسة بجامعة «تزو تشي» في تايوان، إن النساء اللائي يعانين مرارًا وتكرارًا من التهاب المسالك البولية، عليهن المحاولة أن يصبحن نباتيات.تعد التهابات المسالك البولية شائعة للغاية، وتؤثر على أكثر من نصف النساء، ففي الولايات المتحدة، هناك حوالي 1.8 مليون شخص مصاب بعدوى المسالك البولية كل عام، وفقًا لجمعية أمراض المسالك البولية الأمريكية.وتحدث العدوى عندما تهاجم البكتيريا المسببة للأمراض مجرى البول، وهو أنبوب يحمل البول خارج الجسم، ويمكن أن يتطور التهاب المسالك البولية إلى عدوى كلوية أكثر خطورة، إذا انتقلت البكتيريا إلى أعلى في المثانة.يمكن أن تؤثر الالتهابات على أجزاء مختلفة من المسالك البولية، بما في ذلك التهاب المثانة أو مجرى البول، والكليتين، وتشمل أعراض التهاب المسالك البولية:قد يصف لك طبيبك أو ممرضك المضادات الحيوية لعلاج التهاب المسالك البولية، وبمجرد بدء العلاج، يجب أن تبدأ الأعراض في الظهور خلال خمسة أيام لدى البالغين ويومين عند الأطفال.إذا عادت عدوى المسالك البولية في أي وقت بعد العلاج، فعادة ما يتم وصف مضادات حيوية لك لفترة أطول، يمكنك إعطاء الأطفال الباراسيتامول السائل.كما ينصح الأطباء بوضع زجاجة ماء ساخن على بطنك أو ظهرك أو بين فخذيك، كما عليك الراحة وشرب الكثير من السوائل، وهذا يساعد الجسم على التخلص من البكتيريا، كما يُنصح بتجنب ممارسة الجنس حتى تشعر بالتحسن.